Ehemaliges Fiaker-Pferd sucht ein neues Zuhause

Wer fasst sich ein Herz?

„Sarah“ und „Bobby“ befinden sich derzeit in 2473 Deutsch Haslau. Eventuell können sie auf dem Pachtgrund stehen bleiben - das wäre zu klären, falls Interesse besteht. „Bobby“ nimmt günstige Medikamente, benötigt aber immer wieder den Hufschmied oder Tierarzt. Wer die beiden kennenlernen will, hinterlässt bitte eine Nachricht unter Tel.: 0699/10 20 58 27 oder schickt eine E-Mail an s.f.biene@gmail.com.