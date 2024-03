So viel kostet das Krügerl heuer im Schweizerhaus

Die Gastrofamilie Kolarik geht mit ihrem Traditionsbetrieb bereits in ihre 104. Saison. Das Schweizerhaus ist mittlerweile weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannt und steht in jedem Fremdenführer als Touristen-Ausflugsziel im Prater. Nach der Winterpause fließt in knapp einer Woche, am 15. März, das Bier wieder aus den Zapfhähnen, werden dazu die ebenso bekannten knusprigen Stelzen und Puffer verspeist.