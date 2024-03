„Jederzeit, überall“: Trump fordert Biden heraus

Skandale können Trump kaum was anhaben

Umfragen zufolge hat Trump trotz seiner von Skandalen geprägten Präsidentschaft von 2017 bis 2021, der Kapitol-Erstürmung durch Hunderte seiner Anhänger am 6. Jänner 2021 und der vier gegen ihn erhobenen Anklagen in Strafverfahren keine schlechten Chancen, Biden im November zu besiegen.