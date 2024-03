Bursch zerstört Millionen Jahre alten Rohedelstein

Video der Tat

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie einer der Männer vor der Mineralienhandlung „Einstein“ plötzlich eine 142 Kilogramm schwere Amethystdruse packt und umwirft. Diese fiel zu Boden und zerbrach in mehrere Teile. „Was in 250 Millionen Jahren entstanden war, ist binnen Sekunden willkürlich mit einem Schlag zerschmettert worden“, zeigte sich der Mineralien- und Fossilienhändler Maximilian Pfleger am Tag danach bestürzt und war den Tränen nahe. Er hatte den dunkelvioletten Rohedelstein in Brasilien erworben und als Blickfang vor seinem Geschäft aufgestellt.