Papst kann nicht einmal ins Papamobil einsteigen

Franziskus leidet nicht nur an Atemwegsproblemen, sondern auch an einer sehr stark eingeschränkten Mobilität, denn als er nach der Audienz die wenigen Treppen in sein Fahrzeug nicht meistern können. Helfer geleiteten ihn zum Papamobil, der Papst griff nach den Geländern, doch seine Beine wollten nicht so recht mitmachen - Franziskus hat auch Knieprobleme. Schließlich wurde der Argentinier in seinem Rollstuhl vom Petersplatz weggebracht.