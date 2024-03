Prostituierte: „Aber ich brauch das sch... Geld!“

Sie trägt einen blitzblauen, hautengen Body. Bestickt mit Dutzenden Strasssteinchen. Die bunten Lichter im Wiener Saunaclub „Fresh & More“ auf der Triester Straße spiegeln sich darin. Doch sie glänzen mehr, als die rehbraunen Augen von Maria (Name geändert). Das, was sich im Erotikklub Studio 126A in der Wiener Engerthstraße abgespielt hat, geht auch an der 30-jährigen Rumänin nicht spurlos vorüber. Drei ihrer „Kolleginnen“ im Rotlichtmilieu wurden von einem afghanischen Asylwerber (27) mit 97 Messerstichen niedergemetzelt. Sie hatten keine Chance. Er hasst Frauen, er hört Stimmen – er war im regelrechten Blutrausch.