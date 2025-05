Areal von neuer Eventhalle wird besetzt

Gegen die Langeweile: Konzerte, Filmabende und Theaterstücke geplan

Dumm nur: Kurz vor dem Start ist den Aktivisten die Campfläche abhandengekommen. Jetzt wurde eine Bettenbörse gestartet. Das Programm haben die Aktivisten „kreativ“ gestaltet. Schließlich kann so ein Protest schnell zu Langeweile bei den Beteiligten führen. Abends sind Konzerte, Filmabende und Theaterstücke geplant – selbstverständlich bei einem gemütlichen Lagerfeuer. Am 27.05. gibt es einen gemeinsamen Ausflug zur OMV-Hauptversammlung, zwei Tage später heißt es dann gleich „hitzefrei“ für alle. Die Aktivisten können also auch in die Zukunft schauen. Von der Wien Holding heißt es dazu, dass die Zwischennutzungen bis nach dem Sommer 2025 garantiert sind. Der Polizei ist das Camp „bekannt“. Eine Versammlungsanzeige sei bis dato noch nicht eingelangt.