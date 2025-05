Brutalo-Räuber prügelten Opfer (19) in die Klinik

Ins Visier einer brutalen Räuberbande geriet am Sonntagabend ein 19-Jähriger in Innsbruck. Die Täter hatten es auf dessen Rucksack abgesehen. Als der Einheimische diesen nicht herausrücken wollte, wurde er attackiert und schwer verletzt. Er musste in die Klinik eingeliefert werden. Zumindest ein Verdächtiger – ein Bulgare (15) – konnte bisher ausgeforscht werden.