„Lösung: Das Kontingent für Saisonniers öffnen“

„Krone“: Viel wird auf der ITB in Berlin über Nachhaltigkeit diskutiert. Wie nachhaltig ist Österreichs Skitourismus? Und wie lange wird es ihn noch geben?

Susanne Kraus-Winkler: Skitourismus – oder sagen wir besser Schneetourismus mit vielen verschiedenen Aktivitäten – wird in jedem Fall wichtig für Tirol und Österreich bleiben. Es stimmt nicht, dass Wintertourismus nicht nachhaltig ist. Kaum ein Wirtschaftszweig denkt so viel übers Energie- und Ressourcensparen nach wie die Seilbahnwirtschaft. Und diese investiert laufend viel in schonende Technologien. Da haben wir noch eher bei Gebäuden Nachholbedarf, etwa wenn es um das Heizen in Hotels geht.