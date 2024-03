Pioneers fahren mit Wut im Bauch zum KAC

Ihr 100. Spiel in der ICE Hockey League hätten sich die Pioneers wohl gerne anders gewünscht, bei der knappen 0:1-Niederlage in der mit 3500 Zuschauern prall gefüllten Vorarlberghalle im zweiten Playoff-Duell mit dem KAC blieben die Ländle-Cracks erst das dritte Mal in dieser Saison ohne Torerfolg.