Arrogant! Lille nimmt Sturm nicht ganz ernst

Lille kratzt das Spiel am Donnerstag in Graz nicht sonderlich. Nur 200 Fans sind mit dabei, die Mannschaft landet heute erst knapp vor 19 Uhr in Graz, pfeift auch auf ein Abschlusstraining in Liebenau. Passt ins Bild. Denn schon unmittelbar nach der Auslosung machte der Klub einen überheblichen Eindruck, sprach von einem super Los.