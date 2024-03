Frust statt Einkaufslust: Innenstädte stehen leer

Pandemie, Inflation, Immobilienkrise – die Ereignisse der letzten Jahre haben deutliche Spuren in der Geschäftswelt hinterlassen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Standort + Markt, die die Shopentwicklung sowie die Leerstandsquote von 24 Einkaufsstraßen und 16 ausgewählten Kleinstädten in Österreich unter die Lupe nahm. Dass auch die Innenstädte in Niederösterreich vor leeren Geschäften nicht gefeit sind, beweisen einmal mehr die aktuellen Zahlen.