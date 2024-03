„Bidens Antritt schaut klarer aus, als es ist“

Denn sehr wohl gäbe es innerparteiliche Benken, dass Biden die Jungwähler davonlaufen würden. Gärtner: „Trump wiederum handelt unvorhersehbar. Und es gibt die Trumpsche Rhetorik.“ Das war etwa auch der Fall, als Trump in den Raum gestellt hatte, dass die USA NATO-Länder, die weniger als zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in das NATO-Budget einzahlen, nicht mehr unterstützen würde. Der Politologe ergänzt: „Ja, bei den republikanischen Wählern zieht das. Aber das haben vor Trump auch schon viele andere gesagt.“ Die Europäer sollten aber nun nicht so heilig tun. Gärtner: „Die europäische Befürchtung, was eine neue Präsidentschaft Trumps betrifft, ist übertrieben. Denn Europa hat bei außenpolitischen Entscheidungen Trumps immer mitgemacht.“