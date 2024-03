Nawalnys Witwe ruft zu Protest gegen Wahl auf

Julia Nawalnaja sagte in einem YouTube-Video am Mittwoch, dass sie Hoffnung von der großen Menschenmenge geschöpft habe, die zum Begräbnis ihres Ehemannes am vergangenen Freitag in Moskau erschienen sei. „Wir müssen den Wahltag dazu nutzen, um zu zeigen, dass wir existieren und dass es viele von uns gibt“, sagte Nawalnaja im Exil.