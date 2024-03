Das Altpapier sorgt im Land für Zündstoff

Gemeinderat als Hürde

Die nächste Hürde ist jetzt der Gemeinderat, der in der kommenden Woche eine Entscheidung darüber fällen soll. „Warum sollen die Riedlingsdorfer für etwas zahlen, was sie nicht nützen können. Als klassische Pendlergemeinde ist es vielen auch nicht möglich, zu den Öffnungszeiten in die Sammelstelle zu fahren“, meint Schuh, der in besagter Causa mit Gegenwind von Bürgermeister Wilfried Bruckner (SPÖ) konfrontiert ist. "