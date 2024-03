Im Namen des Herrn gegen Verbotsgesetz verstoßen

Nur nicht nachdenken ...

Und was weiß er über die SS-Runen, die auf den schwarzen Uniformen der Nationalsozialisten zu sehen waren? So auch auf jenem Foto, halb Polizist, halb NS-Scherge, das untertitelt ist mit „Die Polizei, dein Freund und Helfer“? „Über die Zeichen habe ich noch nicht nachgedacht. Weil wenn ich das tue, sitze ich wahrscheinlich wieder vor Gericht.“ Jedenfalls: „Dieses Bild habe ich ausgesucht, weil die Polizei heutzutage teilweise verbrecherisch vorgeht und brutal auf Menschen hinhaut, wenn sie schon am Boden liegen. So, wie das früher die SA gemacht hat.“