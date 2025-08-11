Sich bei coolem Fotomoment fühlen wie ein Engel!

Gesehen hatte Pater Thomas Lackner so etwas in einem anderen Gotteshaus. Die Idee gefiel, denn: „In einer taumelnden Welt, braucht der Mensch einen Ort, wo er still werden kann. Das sind unsere Kirche und das Kloster. Heutzutage muss man den Menschen aber mit gewissen Innovationen locken“, so der Franziskanerpater. Sowohl Kinder als auch Erwachsene lassen sich gerne als Engerl ablichten. Und seien wir ehrlich. So ein bisschen Engerl ist doch jeder gern!