Hitzig! ÖVP verärgert über „rote Machtspiele“

Absage für SPÖ

Der SPÖ-Forderung nach Neuwahlen erteilt die Volkspartei eine klare Absage. „Unsere Gemeinde braucht Stabilität, keine roten Fantasien. Die Bevölkerung hat uns für fünf Jahre gewählt. Wir nutzen diese Zeit, um für Deutschkreutz zu arbeiten“, stellt ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits klar. Nach dem aktuellen Vorfall habe die Volkspartei sofort reagiert: „Die Amtsleitung hat Selbstanzeige erstattet und wurde vom Dienst freigestellt, um die Amtsgeschäfte zu sichern.“