Die „Neuen“ bringen Stärke ins Dornbirner Spiel

Schritt nach vorne gemacht

Besonders viel Freude, bereitete ihm seine neue Torfrau Fanny Söderström, die ihren Kasten bis zur 39. Minute sauber halten konnte. „Sie hat in der ersten Hälfte richtig gut gehalten, einige Topchancen zunichtegemacht“, sagte Stocker, der bei seinem Team generell einen großen Schritt im Verhältnis zur Herbstsaison ausmachen kann. Bevor es am 16. März in der Liga mit dem Heimspiel gegen Sturm Graz wieder losgeht, wartet am 12. März noch ein finales Testspiel gegen den württembergischen Verbandsligisten TSV Tettnang.