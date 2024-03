Betroffene Hebamme redet sich Wut von der Seele

Frustriertes Fachpersonal

Die angekündigte Schließung fühle sich „wie ein Schlag ins Gesicht“ an. Immerhin habe es in Waidhofen an der Ybbs „im Gegensatz zu anderen Kliniken in NÖ“ zuletzt steigende Geburtenzahlen gegeben: „Frauen aus dem gesamten Mostviertel kamen extra zur Geburt nach Waidhofen an der Ybbs. Auch die Auswertung der Patientenbefragungen sprach für uns.“ Fazit der Betroffenen: „Wir sind enttäuscht, wütend, verletzt und unfassbar traurig.“