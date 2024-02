Ende der Geburtenstation schlägt politische Wellen

Dass Schwangere zur Entbindung oder bei medizinischen Problemen künftig so weite Wege ins Spital haben, ist für die grüne Frauensprecherin Silvia Moser „dramatisch“. Dass das Aus für die Abteilung in Waidhofen an der Ybbs nur auf Druck durch den Ärztemangel erfolgt, will sie nicht ganz glauben: „Bereits 2018 war im Gesundheitsstrukturplan eine Reduktion der Gynäkologie- und Geburtshilfebetten im Mostviertel vorgesehen.“

Für Moser drängt sich daher ein schlimmer Verdacht auf: „Es schaut so aus, dass die Schließung seit Jahren geplant war – und der Bevölkerung bis jetzt was vorgemacht wurde.“