Mit Messer den Arbeitskollegen attackiert

Der blutige Vorfall passierte am 9. August 2023 in einer Firma in Lamprechtshausen. Damals versuchte der Syrer, mit einem Springmesser in den Bauch eines rumänischen Kollegen (43) zu stechen. Der 43-Jährige konnte jedoch noch ausweichen, das Messer traf ihn aber am Oberschenkel. Eine Operation war die Folge. Der Grund der Messer-Attacke findet sich in der psychischen Erkrankung des 29-Jährigen: Er hatte geglaubt, dass ihm der Kollege ein Pulver gegen Haarausfall ins Essen streuen und vergiften wollte.