Rücktritt? „Dafür fahre ich viel zu gerne Ski“

„Die Welt bricht zusammen“, erzählt Lisa Grill, wenn sie an jenen verhängnisvollen Sturz im Abfahrtstraining in Frankreich vor fünf Wochen denkt. Nach über 1000 Tagen war sie furios zurückgekehrt. Mit drei Rennsiegen en suite hatte die Lungauerin die Führung in der Europacup-Wertung übernommen. Alles deutete darauf hin, dass sich die 23-Jährige für die erlebten Strapazen seit Februar 2021 belohnen sollte. Doch es kam alles anders.