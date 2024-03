Wenn der eigene Keller zur Rennstrecke wird

Fünf bis sechs Stunden habe ich in der Corona-Zeit pro Tag im Keller verbracht.“ Philipp Eng hat in seinem Untergeschoss ein „Spielzeug“, das wohl viele Männer gerne hätten. Einen über 10.000 Euro teuren Rennsimulator. Der Motorsportler lud die „Krone“ zu sich ein und zeigte ihr sein High-Tech-Arbeitsgerät. Die „Maschine“ befindet sich in einem Raum, in dem zahlreiche Helme an der Wand hängen. Bevor der Salzburger loslegt, zieht er sich Handschuhe und das richtige Schuhwerk an. „So kann ich ein echtes Rennen bestmöglich simulieren.“