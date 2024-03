Für Draßburg hilft jetzt wohl nur noch Beten

Vieles deutet demnach darauf hin, dass Draßburg in der nächsten Spielzeit in der Burgenlandliga kicken wird. Auch wenn das intern logischerweise nicht so kommuniziert wird. Doch beim Klub ist man nicht blauäugig. „Sicher gibt´s bereits Gedankenspiele, so ehrlich muss man sein“, sagt Klubboss Christian Illedits. „Zweigleisig“ fährt man aber (noch) nicht. „Der Fokus ist ganz klar auf der Ostliga und den nächsten Wochen. Auch wenn wir uns von den Prozenten her künftig eher in der Burgenlandliga bewegen. Ich würde sagen 60:40.“