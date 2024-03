Gerichte werten Namen als extremistisches Symbol

Vorgehen auf Social Media?

Unklar bleibt noch, wie russische Strafverfolgungsbehörden mit der Nennung des Namens „Nawalny“ in sozialen Netzwerken umgehen. „Theoretisch könnten sie diese Interpretation auch gegen jene verwenden, die in sozialen Medien schrieben, und sogar gegen jene, die beim Begräbnis waren“, sagte „Erste Abteilung.“ Man halte das zwar nicht für wahrscheinlich, werde die Praxis aber beobachten. Am Freitag wurden bereits mehr als 100 Menschen bei Trauerfeiern festgenommen (siehe Video oben).