Nach Brandschock bei TI-Boss Einzug ins Halbfinale

TI-Boss Much Falkner (62) bekam am Freitag kurz nach dem Spiel die Nachricht, dass seine Wohnung in Völs brennen würde. „Ich dachte zuerst an einen Scherz. Aber das war es nicht. Als ich zuhause eingetroffen bin, waren schon 72 Leute im Einsatz. Es ist ein Totalschaden. Mit 22 habe ich die Wohnung gekauft, nach 40 Jahren ist sie Geschichte.“