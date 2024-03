Milliardärs-Jagd im Kaisertal: Brisante Details

Die Verlängerung - oder in diesem Fall Nicht-Verlängerung - der Jagdpacht an Milliardär Henkel wird zwar erst im nächsten Jahr schlagend, aber bereits jetzt gewinnt das Thema an Brisanz. Denn es geht um viel Geld für die Stadtkassa, um prominente Namen und einen der idyllischsten Flecken in Tirol - das Kaisertal, 2016 in der ORF-Sendung „Neun Plätze, neun Schätze“ zum schönsten Ort Österreichs gekürt.