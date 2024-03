Die Champions League könnte in Viktring gastieren!

Königlich! So könnte es nächstes Jahr in Klagenfurt werden. Denn FUTSAL Klagenfurt geht in der 1. ÖFB-Futsal-Liga auf den Meistertitel los. Und der berechtigt zur Teilnahme an der Vorrunde der Champions League. An dieser nehmen jeweils vier Vereine aus unterschiedlichen Ländern in Europa teil, Gastgeber ist jener Klub, der den schlechtesten Koeffizienten hat. „Das waren bis jetzt immer die österreichischen Klubs. Die Vorrunde würde dann wahrscheinlich in Viktring gespielt werden. Da läuft dann auch die Champions-League-Hymne“, so Futsal Klagenfurt-Coach Marko Petricevic.