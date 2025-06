Mistplatz: Leopoldstadt zieht jetzt den Kürzeren

Neuer „Grätzelmistplatz“ in der Innstraße

Im Regierungsprogramm von Rot-Pink II findet sich im Kapitel über Nachhaltigkeit neben viel allgemeinen Bekenntnissen ganz am Ende plötzlich Konkretes: „Für die Bewohner des 2. und 20. Bezirks soll ein neuer ,Grätzelmistplatz‘ in der Innstraße entstehen.“ Damit legt sich das Rathaus nun doch wieder auf jenen Leopoldstädter Standort fest, den es schon ursprünglich im Auge gehabt hatte. Nach Protesten von Anrainern hatte die damalige Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) 2017 einen Rückzieher gemacht, und die Flächenwidmungspläne wurden entsprechend geändert. Wenig überraschend bemüht sich die Brigittenauer Bezirkschefin Christine Dubravac-Widholm nun nach Kräften, die Stadtregierung beim Wort zu nehmen und den Standort in der Leopoldstadt zu zementieren: Der vorgeschlagene Standort sei eine „sehr gute“ Wahl. Die rasche Umsetzung habe „höchste Priorität“. Mahnender Nachsatz: „Es gilt jetzt, das klare Bekenntnis zur Errichtung eines Mistplatzes nicht aus den Augen zu verlieren.“