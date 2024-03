Serienvergewaltigung begann mit harmlosem Kuss

Schon in den darauffolgenden Tagen wurde das Mädchen im Freundeskreis eines 15-Jährigen wie eine Trophäe herumgereicht. In einer Wohnung in Favoriten kam es ebenso zum Geschlechtsverkehr sowie in einem Stiegenhaus. Die Taten wurden zum Teil gefilmt, ein Video soll sogar zeigen, wie acht Jugendliche gleichzeitig über das Kind herfallen. Vier Handys wurden von der Polizei sichergestellt und ausgewertet.