Bordell-Mord: „Mit Messer im Gebüsch versteckt“

Nach dem brutalen Mord an drei jungen Asiatinnen in einem Erotikstudio in der Wiener Engerthstraße kommen immer weitere Details ans Tageslicht. Der Verdächtige, ein afghanischer Asylwerber, befindet sich in Haft, er hatte sich in einem Gebüsch unweit des Tatortes versteckt. Die blutige Tatwaffe hatte er bei sich.