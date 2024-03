Gandler im Einzel von Oslo 15. - Tandrevold siegt

Weltmeisterin Lisa Vittozzi sicherte sich mit Rang vier den Gewinn der Einzelweltcup-Kugel nach drei Saisonrennen. Lisa Hauser kam mit drei Strafminuten nicht über Platz 40 hinaus. Im Anschluss folgte am Holmenkollen auch für die Männer ein Einzel (20 km). Das Frauenrennen war ursprünglich schon am Donnerstag geplant gewesen, Schlechtwetter erzwang aber eine Verschiebung. Auch am Freitag verzögerte Nebel den Beginn um eine halbe Stunde.