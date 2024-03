Adam Sandler greift ganz einsam nach den Sternen

„The Meyerowitz Stories“, „Uncut Gems“, „Hustle“ - dass Adam Sandler mehr sein kann, als Hollywoods (höchst erfolgreiche) Ulknudel, stellte er schon mehrfach unter Beweis. Daran knüpft der 57-Jährige in „Spaceman“ mit seiner schauspielerischen Leistung nahtlos an. Zwischen ihm und der Riesenspinne entstehen nicht nur (Paul Danos Stimmleistung sei Dank) humorvolle Momente, sondern auch Wärme, Empathie und am Ende Freundschaft. Doch die Verbindung zur Erde ist in jeglicher Hinsicht holprig. Rossellinis Kommandantin hat man genauso winig Tiefe gegeben, wie Mulligans Ehefrau Lenka, mit der es kriselt - was sie an ihrem Mann findet oder je gefunden hat, bleibt gleichermaßen rätselhaft wie die Chopra-Wolke.