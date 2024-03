1,5 Kilo Gras in Wohnung von 80-Jährigem gefunden

1,5 Kilo Cannabis in Wohnung von Pensionisten gefunden

„Es ist klar, dass ich mit jugendlichem Leichtsinn hier nicht punkten kann“, schließt Anwalt Mirsad Musliu die so oft gebrauchte Verteidigungsstrategie in Drogenverfahren aus. Die großen gefährlichen Drogendealer würden hier trotzdem nicht vor dem Richter sitzen. Zwar wurden in der Wohnung des Ehepaars eineinhalb Kilo Cannabis und über 26.000 Euro sichergestellt, die Motivation hinter dem Verkauf war aber: „Damit ich meinen Eigenbedarf finanzieren kann“ - gibt die jüngere Frau zu.