Das letzte Lebewohl an einen großen Künstler

Günter Brus, einer der wohl bedeutendsten Künstler der Gegenwart, hat am 10. Jänner für immer seinen Zeichenstift und seine Pinsel abgegeben. Am Freitag, 1. März, konnten sich Freunde und Bekannte von ihm in der Grazer Feuerhalle verabschieden. Und das taten sie zahlreich.