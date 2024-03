Regieassistent sagte vor Gericht unter Tränen aus

Der frühere Regieassistent David Halls hat in einer emotionalen Zeugenaussage beschrieben, wie - gemäß seiner Erinnerung - die Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen Schuss auf dem Set des Westerns „Rust“ ums Leben kam. Dabei kam es auch zu Tränen im Gerichtssaal in Santa Fe. In dem laufenden Strafprozess ist die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.