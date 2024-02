Mann Penis abgetrennt - Gemächt verschwunden

Nachbarn im nordrhein-westfälischen Herne hatten sich wegen des anhaltenden Bellens eines Hundes in dem Haus große Sorgen um den Bewohner gemacht und die Polizei verständigt. Die eintreffenden Einsatzkräfte vernahmen dann Stöhngeräusche aus dem Haus und verschafften sich mit Hilfe der Feuerwehr Zugang. Drinnen wurde der 66-Jährige in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgefunden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.