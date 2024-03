Halbe Weltreise für passendes Diabetes-Mittel

Vier Stunden hing Manfred S. (56) am Telefon: „Ich habe in Ried, Schärding, Andorf und im Umkreis sicher 30 Apotheken angerufen.“ In Linz wurde der Selbstständige aus Peuerbach in Oberösterreich schließlich fündig: Ein Pharmazeut hatte noch zwei Packungen des Diabetes-Medikaments trulicity vorrätig, das seine Gattin benötigt. Also setzte sich der 56-Jährige ins Auto und spulte mehr als 100 Kilometer hin und zurück ab, um die Arznei zu besorgen.