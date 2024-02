Steirische Mietwagen für Schlepperfahrten genutzt

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme der vier Männer an. Zwei der Tatverdächtigen, die beiden 22-jährigen Männer, konnten nach intensiven Ermittlungen in Rumänien ausgeforscht und festgenommen werden. Die beiden sollen Migranten nach Österreich geschleppt haben. Sie wurden im Oktober 2022 nach Österreich ausgeliefert, waren allerdings beide nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.