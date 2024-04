Amtsbekannter lieferte sich Verfolgung mit Polizei

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mitteilte, verursachte der 33-Jährige einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an einem Linienbus und gefährdete mehrere Fußgänger und Autofahrer, als er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Weinitzen, Graz-Andritz, Graz-Mariatrost, Kumberg und St. Radegund fuhr.