Steirer verkaufte nach U-Haft erneut Suchtgift

Aufgrund von mehreren Hinweisen blieb er auch nach seiner Freilassung weiterhin im Visier der Ermittler und es kam am Mittwoch zu einer erneuten Festnahme. Die Ermittlungen in dem Fall sind aber noch am Laufen. „Derzeit wird gegen rund 100 Suchtmittelabnehmer, teilweise bis in das Bundesland Burgenland ermittelt“ so einer der Beamten.