Wetterexperte warnt: „Kärnten wird zur Toskana!“

„Krone“: Der meteorologische Winter endet demnächst und zwar am 29. Februar. Doch was war das bisher? Ein zu warmer Winter? Ein zu kalter Sommer? Die Natur blüht vielerorts ja bereits auf ...

Gerhard Hohenwarter: Es war bisher ein ausgesprochen warmer Winter, der geprägt war durch atlantische Wetterlagen. Es gab nie eine Kaltluftphase wie in den Achtzigerjahren sehr oft. In Klagenfurt liegt der Februar bisher gleichauf mit dem Februar des Jahres 1869. Damals gab’s den bisher wärmsten Feber. Auf den Bergen fehlt überhaupt ein ganzer Monat, da gab es bisher Temperaturen wie normal im April.