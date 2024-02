18 Grad, Regenschauer und Saharastaub

Besonders frühlingshaft und trocken wird es am Sonntag in ganz Österreich. Nur in Osttirol und Oberkärnten kann es mitunter etwas regnen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1600 Meter Seehöhe an. Im Westen kommt teils kräftiger Südföhn auf, auch im gesamten übrigen Bergland und im Osten bläst tagsüber mäßiger bis lebhafter Wind. Bis zu 18 Grad werden vor allem im Osten des Landes erwartet.