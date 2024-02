Krebskranke Chartstürmerin Cat Janice ist tot

Vermächtnis geht an ihren siebenjährigen Sohn

„Dance You Outta My Head“ ist ein Vermächtnis an ihren kleinen Sohn. Die Idee zum Lied war ihr laut einem Bericht einer Nachrichten-Radiostation aus Washington gekommen, als sie an einem sonnigen Frühlingstag mit ihrem siebenjährigen Sohn Loren tanzte - einer jener Momente, den sie niemals vergessen wolle.