Hailey Biebers Papa bittet um Gebete für das Paar

Marx hat auf der Social-Media-Plattform ein Video von Justin Bieber geteilt, in dem der 29-Jährige den Song „I Could Sing of Your Love Forever“ von „Delirious?“ singt und dabei Gitarre spielt. „Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch bitte einen Moment Zeit, um ein kleines Gebet für sie zu sprechen, damit sie Weisheit und Schutz haben und dem Herrn nahe sind“, heißt es in einem Schriftzug, der in den Clip eingebunden wurde.