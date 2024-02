Justin & Hailey Bieber haben „massive Eheprobleme“

„Sie hatten viele Höhen und Tiefen“

„Es gibt Zeiten, in denen Hailey einfach Schluss machen will, um wieder für sich alleine zu sein.“ Konflikte sollen auch aufgrund ihrer vergangenen Beziehungen und der Frage nach Kindern entstehen. „Sie hatten viele Höhen und Tiefen“, fügte die Quelle hinzu. Selbst ihr Freundeskreis sei überrascht, dass die Beziehung bisher so lange gehalten hat.