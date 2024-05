Affleck und Lopez: Ehe schon wieder am Ende?

Affleck nicht glücklich mit Trubel

In der Amazon-Prime-Doku „The Greatest Love Story Ever Told“ verriet der Hollywoodstar aber ganz offen, dass er nicht viel vom öffentlichen Trubel um seine Liebe zu Jennifer Lopez halte. „Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich: ,Hör mal, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien.‘“ Doch dann sei ihm klar geworden, „dass es nicht fair ist, so etwas zu verlangen“.