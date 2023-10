Hailey Bieber kontert Babygerüchte mit sexy Fotos

Die 29-Jährige freut sich darauf, eines Tages eine Mutter zu sein. Doch sie will sich auf keinen Fall von der Öffentlichkeit unter Druck setzen lassen, ein Kind zu bekommen: „Es ist zu lächerlich, wie viele Leute dazu eine Meinung haben. Lass mich mit meinem Körper tun, was ich will - und ihr macht mit eurem Körper, was ihr wollt!“