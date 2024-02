Roter Klubchef wirbt mit schwarzen Ressorts

Keine SPÖ-Erfolge?

Auffällig: Bei Slogans (so überhaupt welche neben dem Konterfei des Klubobmanns Platz finden) wie „Verbesserungen in Kindergärten und Krippen“ oder „Mehr Gehalt für das Gesundheitspersonal“ wirbt er bislang ausschließlich mit Erfolgen schwarzer Ressorts (in diesem Fall Werner Amon bzw. Karlheinz Kornhäusl). Beobachter sehen in Schwarz‘ Kampagne ein klares Indiz, dass er sich in Stellung bringt und zeigen will, dass er für höhere Weihen bereit ist.